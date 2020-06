Combinatie Tour-Giro is voor weinigen weggelegd: "Vraag me af of het wel gezond is voor je lichaam"

De Tour en de Giro combineren. De klassementsrijders wagen er zich niet aan, maar de sprinters hebben er blijkbaar wel zin in. Al weet ook Jasper De Buyst dat het treintje voor Caleb Ewan aantrekken in beide rondes roofbouw gaat plegen op zijn lichaam.

Ook wielercoach Paul Vandenbosch heeft zijn bedenkingen. "Het wordt een nooit gezien en hopelijk ook een eenmalig experiment”, zegt hij in HLN. “Ik kan niet op voorhand zeggen of het fysiek en mentaal zal lukken. Die twee weken tussen het einde van de Tour en het begin van de Giro is echt wel het minimum. Je mag niet vergeten dat het gaat om tweeënveertig koersdagen in een tijdspanne van nauwelijks zestig dagen.”

Klassementsrijder Thomas De Gendt ging eerst beide rijden, maar geeft toch forfait voor de Giro. “Ik vraag mij af of het wel goed is voor het lichaam”, aldus De Gendt. “Het is toch de bedoeling dat je een beetje competitief blijft. Ik ga Tour en Vuelta doen, waardoor ik meer rust heb tussenin. Zo kan ik koersen zoals ik dat gewend ben: bij elke kans vol in de aanval. Bij de combinatie Tour-Giro zou dat nooit lukken.”