Knappe actie van de Ronde van Polen: jongerenklassement wordt opgedragen aan Bjorg Lambrecht

De Ronde van Polen zal Bjorg Lambrecht nooit vergeten. Lambrecht is daar vorig jaar overleden en de rittenwedstrijd heeft besloten om het jongerenklassement aan hem op te dragen. Ook het rugnummer 143, waarmee Lambrecht reed, zal niet meer gebruikt worden.

De organisatie van de Ronde van Polen is Bjorg Lambrecht niet vergeten. De wedstrijd zal op 5 augustus starten dit seizoen en het is ook de dag waarop Lambrecht vorig jaar is overleden. Als hommage heeft de organisatie besloten om de jongerentrui aan hem op te dragen.

Ook het rugnummer 143, de nummer waarmee Lambrecht reed, zal niet meer gebruikt worden in de Ronde van Polen. "Hij is voor altijd bij ons. We gaan Bjorg nooit vergeten", staat te lezen bij Sporza.