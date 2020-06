Verdwijnt deze Engelse rittenkoers? "Toekomst is onzeker"

Het ziet er niet goed uit voor de Ronde van Yorkshire. De Engelse rittenkoers is namelijk op zoek naar 1,6 miljoen euro om te kunnen overleven. De organisatoren hopen een noodfonds te kunnen oprichten om de wedstrijd te redden.

De Ronde van Yorkshire zit in vieze papieren. De rittenwedstrijd is op zoek naar 1,6 miljoen euro om te overleven. Ze hebben volgens CyclingNews bij verschillende gemeenten gehoord of er een noodfons opgericht kan worden.

De Engelse wedstrijd werd voor het eerst in 2015 georganiseerd. Dit seizoen werd het geschrapt omwille van het coronavirus. Het is dus nog niet duidelijk of de Ronde van Yorkshire volgend seizoen nog zal doorgaan.