Blijft Meurisse bij Circus-WG? "Als hij stap zet bij Deceuninck-Quick-Step of Lotto, zal dat aan mindere voorwaarden zijn"

Bij Circus-Wanty Gobert voorzien ze de mogelijkheid om de renners van dit jaar ook volgend seizoen te behouden, zelfs als die einde contract zijn. Zo moeten ze geen schrik hebben om door corona hun job te verliezen. Ze moeten het natuurlijk wel zelf willen.

Twaalf renners zijn einde contract bij Circus-Wanty Gobert. Onder hen renners als Jan Bakelants en Xandro Meurisse. Zij kunnen echter ook volgend seizoen bij de ploeg terecht. "Ik denk dat de meeste ploegen deze vuistregel zullen hanteren", voorspelt Hilaire Van der Schueren bij Het Nieuwsblad.

De renner in kwestie moet dan wel zelf akkoord gaan en Meurisse heeft al dikwijls aangegeven dat hij naar een WorldTour-team wil. Volgens Van der Schueren denkt hij daar best nog eens over na. "Ik zeg je: als hij de stap zet bij Deceuninck-Quick.Step of Lotto-Soudal, zal dat aan mindere voorwaarden zijn dan bij ons. Vergeet niet dat Xandro nu een dik contract heeft, hé."