'Alaphilippe gaat titel wél verdedigen in Strade Bianche'

Het internationale wielerseizoen gaat op 1 augustus hervatten met de Strade Bianche, en mét Julian Alaphilippe, zo blijkt. Met een drukke kalender voor de boeg is het belangrijk goed te kiezen wanneer te rusten en wanneer te koersen. Alaphilippe zou toch de Strade Bianche willen rijden.

Dat is helemaal niet zo onlogisch, want Alaphilippe won de Strade Bianche in 2019. De Fransman van Deceuninck-Quick.Step ging toen Fabio Jakobsen en Wout van Aert vooraf. Toch stond het tot dusver niet vast of de meest recente winnaar aan de start zou komen in de koers met aankomst in Siena.

Volgens L'Équipe zal Alaphilippe er wel degelijk bij zijn wanneer het peloton zich langs de Toscaanse wegen begeeft. Dan zal ook blijken of Alaphilippe meteen over de conditie beschikt om mee te doen voor de prijzen in de grote wedstrijden. Eerst trekt hij met zijn ploeg nog op hoogtestage naar San Pellegrino.