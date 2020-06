Verbrugghe stelt enkele gevolgen vast nu het WK in Zwitserland blijft: "Remco heeft sowieso veel kans"

De definitieve beslissing over de locatie van het WK was natuurlijk ook belangrijk nieuws voor bondscoach Verbrugghe. Hij weet nu zeker dat hij voor de wegrit eerder naar klimmerstypes moet kijken. In de tijdrit zullen de verwachtingen bij Evenepoel hooggespannen zijn.

"Een land als België kan tegenwoordig op elk type parcours een kandidaat-winnaar naar voren schuiven. Maar ik ben toch blij dat het Martingy is gebleven", reageert Verbrugghe bij Het Nieuwsblad op de beslissing om het WK in Zwitserland te houden. "De klimmers mogen ook iets hebben, hé." Wel valt de WK-tijdrit nu samen met de laatste dag van de Tour. "Of de kansen van Remco nu verhogen? Hij heeft sowieso veel kans, maar ik ga er vanuit dat Rohan Dennis er alles zal aan doen om zijn titel te verdedigen, zelfs als hij de Tour rijdt." De Australiër zou dan ongetwijfeld vroegtijdig afstappen. SELECTIE BEKEND OP 10/09 En wanneer hakt Verbrugghe de laatste knopen door? "De wegselectie zal vermoedelijk op 10 september bekend worden gemaakt. Dat is tijdens de Tour, maar we kunnen moeilijk wachten en moeten bepaalde deadlines respecteren. De tijdrijders zou ik graag al iets vroeger op de hoogte willen brengen."