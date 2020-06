"Zou graag Van Aert nog naar zege loodsen": Wynants kondigt moment van afscheid aan en wordt nadien wielercoach

Het einde van de actieve wielercarrière van de 38-jarige Maarten Wynants is in zicht. De Limburger weet ook al precies wanneer hij wil stoppen: na Parijs-Roubaix van 2021. Nadien zal hij als coach verbonden blijven aan zijn huidig team Jumbo-Visma.

Wynants onthult in Het Nieuwsblad het moment van zijn afscheid en de rol die hem wacht in de ploegleiderswagen. "Nog twee keer Parijs-Roubaix en dan achter het stuur. Het lijkt of alles afgelast is door het coronavirus, maar als we nog vier maanden kunnen koersen, is dat toch nog heel wat."

De atypische ontwikkelingen dit seizoen hebben wel impact gehad op zijn beslissing. "Op deze manier stop ik liever niet. Daarom heb ik beslist dat ik in 2021 nog een voorjaar rijd om afscheid te kunnen nemen onder normale omstandigheden. Parijs-Roubaix wordt mijn laatste koers."

GROTE EMOTIONELE WAARDE

Het is ook passend dat hij daar afzwaait. "Parijs-Roubaix is mijn favoriete koers, met een grote emotionele waarde. De manier waarop Tom Boonen daar afscheid nam, speelde misschien onbewust mee. Ik zou heel graag Wout van Aert of een ploegmaat nog naar de zege loodsen. Ik ben al een tijdje bezig met trainingsleer. Ik moet nog één examen afleggen en dan heb ik mijn trainersdiploma."