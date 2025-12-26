Met goede reden: goede vriend van Van Aert laat veldrijden steeds meer links liggen

Vorig seizoen reed Daan Soete nog twintig crossen, maar dit jaar kwam hij nog maar in drie wedstrijden in actie. Soete heeft voluit gekozen voor het gravel en beachracen.

Pas twee weken geleden in Kortrijk begon Daan Soete aan zijn seizoen in het veld na heel wat gravelwedstrijden. De goede vriend van Wout van Aert heeft het veldrijden wat losgelaten en koos volop voor het gravel.

En met succes, want eind september won Soete in Spanje de UCI Sea Otter Europe Gravel Race in Girona. Op het WK gravel werd Soete vijftiende, op net iets meer dan vier minuten van wereldkampioen Florian Vermeersch.

Soete laat veldrijden steeds meer links liggen

Het veldrijden, waarin Soete is opgegroeid, laat hij dus steeds meer los. Hij rijdt geen enkele manche in de Wereldbeker, waardoor Soete tijdens de kerstperiode ook weinig crossen kan rijden.

"Daarnaast ben ik ook realistisch genoeg om te beseffen dat meespelen aan de top van het veldrijden voor mij niet meer mogelijk was. Die top wordt trouwens steeds breder, jonger en sterker", zegt Soete ook bij Het Nieuwsblad.



Volgens Soete is dat ook merkbaar aan de uitslagen de voorbije weken. "Mathieu van der Poel mag dan nog altijd winnen, voor de rest hangt alles dicht bij elkaar", stelt Soete nog.