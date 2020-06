Peter Sagan staat voor debuut in de Giro: "Ik kon het niet nog eens uitstellen"

Peter Sagan zal dit seizoen de klassiekers laten voor wat ze zijn. De Slowaak zal namelijk zijn debuut maken in de Ronde van Italië. Volgens Sagan was er al een akkoord over zijn programma en dachten ze er niet aan om het aan te passen voor de klassiekers.

Peter Sagan staat voor zijn debuut in de Giro. De Slowaak zal er ongetwijfeld alles aan doen om enkele ritten binnen te halen. Volgens Sagan was het geen moeilijke keuze tussen de Giro en de klassiekers. "Ik had al een akkoord over mijn programma en na de herschikking van de kalender wilde ik mijn woord houden. Er was geen moment van twijfel. Ik ben blij dat ik er aan de start kom en ik wilde het niet nog eens uitstellen", staat te lezen bij CyclingNews.