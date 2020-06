Tadej Pogacar neemt revanche op Primoz Roglic en heeft nu ook een titel beet

Slovenië is het eerste land waar de koers al helemaal is teruggekeerd. Pogacar en Roglic steken er daar met kop en schouders bovenuit. Logisch ook, gezien hun talent. Roglic had het nationaal kampioenschap op de weg gewonnen, maar in het tijdrijden draaide Pogacar de rollen om.

In het Sloveens kampioenschap tijdrijden kregen de deelnemers een individuele tijdrit van 15,7 kilometer voorgeschoteld, op een bergachtig parcours. Jan Polanc klopte Janez Brajkovic nipt voor de bronzen medaille, maar Pogacar en Roglic waren veruit de twee besten. Toen Pogacar zijn tijdrit had afgewerkt, had hij de koppositie al beet en was het enkel nog wachten op de aankomst van Roglic. Die reed negen seconden trager en moest dus vrede nemen met zilver. Pogacar verlengt zo met succes zijn nationale titel in het tijdrijden.