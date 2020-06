Amerikaanse joker moet straks kopmannen van Jumbo-Visma bijstaan: "Op goede dag nu al klimmer van wereldklasse"

Tom Dumoulin, Steven Kruijsijk en Primoz Roglic. Met één van die drie wil Jumbo-Visma de Tour winnen. Ze zullen het alleszins niet alleen kunnen. In de bergen moeten ze op de steun kunnen rekenen van Sepp Kuss, de Amerikaan voor wie ze bij Jumbo-Visma zo'n grote verwachtingen hebben.

Naast de drie kopmannen zal Bennett de plaats van De Plus innemen in de Tour. Voort is de verwachting dat ook Gesink, Kuss, Martin en Van Aert de Tour gaat rijden. Kuss is normaal dus ook zeker van zijn plek in de Tourselectie.

Grischa Niermann heeft hem al van dichtbij bezig kunnen zien. "Op een goede dag is hij al een klimmer van wereldklasse", stelt de sportdirecteur bij VeloNews. "We hebben al vaak gezien dat hij één van de laatste klimmers is die erbij zitten als er nog een stuk of zes renners overblijven."

ENORME HULP

Als dat straks in Frankrijk ook zo is, zou dat een enorme hulp zijn voor de drie die zo hoog mikken in het klassement. "Hij zal één van onze belangrijkste helpers zijn in de zware etappes in de bergen. We werken eraan opdat hij in een grote vorm geraakt voor de Tour de France."