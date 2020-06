Koerst Van Avermaet in virtuele Tour tegen toekomstige hoofdsponsor? Ook Amerikaanse ploeg doet mee

Als winnaar van 'De Ronde2020' zal Greg Van Avermaet niet gauw 'neen' zeggen tegen een virtuele uitdaging. Hij zal dan ook van de partij zijn wanneer de virtuele Tour doorgaat. Hij zal het onder meer opnemen tegen Rally Cycling en dat is best opvallend.

Op zich is de deelname van de procontinentale formatie geen wereldschokkend nieuws. Heel erg bekende renners heeft het niet. Qua naambekendheid doen er wel andere kleppers mee met onder andere Van Avermaet zelf, maar ook Van der Poel en Froome.

Wel ontstaat er zo een speciale combinatie. Het bedrijf achter Rally Cycling zou misschien wel de volgende hoofdsponsor kunnen worden van de ploeg van Van Avermaet. Er is alvast een nieuwe hoofdsponsor nodig, want CCC houdt het volgend jaar in de wielersport voor bekeken.

Rally was het eerste bedrijf dat getipt werd om de ploeg mogelijk over te nemen, al werd dat later uit Amerikaanse hoek ontkend. Jim Ochowicz heeft nadien ook laten weten dat hij met zes verschillende bedrijven aan het onderhandelen is. Maar het zou toch wel bijzonder zijn als Van Avermaet het nu gaat opnemen tegen het bedrijf achter de ploeg dat hem en zijn ploegmaats volgend jaar een oplossing biedt.