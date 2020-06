Zoetemelk nu veel trotser dan vroeger op Tourzege en hoopt dat Dumoulin het ook nog mag meemaken

Het gaat nog altijd uitstekend met Joop Zoetemelk, ondertussen 73, en samen met zijn vrouw Dany leeft hij in Frankrijk. Ze heeft van een kamer een wielermuseum gemaakt, met items uit zijn carrière. De wielerprestaties uit zijn verleden betekenen meer van hem dan ooit tevoren.

Tijdens een bezoek vertrouwt Zoetemelk Het Nieuwsblad toe dat hij zijn Tour-fiets van weleer weer in zijn bezit heeft. "Het spreekt me nu meer aan. Als je ouder wordt, ga je steeds meer waarderen wat je hebt gepresteerd. Je wordt wat gevoeliger en daardoor heeft zo'n fiets of zo'n gele trui meer emotionele waarde voor je dan vroeger."

Zijn hoogtepunt was natuurlijk die Tourzege in 1980. "Ik ben er trots op, want die Tour heeft mij groot gemaakt. Of groot... Nou, je merkt dat sportliefhebbers er nog steeds over praten. Als ik me tegenwoordig in de Tour laat zien, dan word ik door veel mensen aangesproken. Ze willen nog steeds met me op de foto of een handtekening. Dat vind ik mooi hoor, want daaruit spreekt toch waardering."

ENORME BELEVING

Zoetemelk herinnert zich de beleving van destijds nog goed. "Ook in 1980 bleek hoe groot het verschil was met tweede en eerste worden. Als je ziet hoeveel Nederlanders er bijvoorbeeld al naar Parijs waren gekomen, geeft dat aan wat het losmaakte in ons land."

In de loop van zijn carrière stuitte hij wel vaak op Merckx en Hinault. "Zij waren gewoon completere en betere renners dan ik. Dat moet je dan accepteren." Uiteindelijk volgde dan toch de beloning. Een Nederlander als Tourwinnaar, het mag nog wel eens. Zoetemelk kijkt dan vooral naar Tom Dumoulin.

NAAR DE CHAMPS ALS DUMOULIN WINT

Zoetemelk is nog altijd een Dumoulin-believer. "Hij heeft het talent en de mentale kracht om te winnen. Het zou mooi zijn als Dumoulin precies na veertig jaar het geel voor Nederland weer naar Parijs kan brengen. Daar wil ik dan graag op de Champs-Elysées getuige van zijn."