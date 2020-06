Contract nog niet verlengd, maar Thomas De Gendt heeft principeakkoord met Lotto-Soudal

CEO van Lotto-Soudal John Lelangue had eerder al aangegeven dat er momenteel nog geen contracten verlengd zullen worden bij de Belgische WorldTour-formatie. Maar Thomas De Gendt reageert dat er al een principeakkoord is met de ploeg.

Jelle Wallays kwam bij HLN wat gepikeerd over wanneer ze hem vroegen naar zijn onderhandelingen over een nieuw contract. "Wat moet of kan ik nog meer bewijzen? Ik ben bereid om te wachten, maar ik heb natuurlijk ook al gesproken met andere ploegen", zegt Wallays.

Niet voor het geld kiezen

Bij De Gendt klinkt het dan weer anders. "Wallays, Van Der Sande en ik hadden in februari al een principeakkoord. Door het coronavirus is dat even in de wachtkamer gezet. Soudal heeft nog veel werknemers op technische werkloosheid... Om dan met tien nieuwe contracten af te komen, zou een verkeerd signaal zijn", weet De Gendt.

Heeft De Gendt dan nog niet met andere ploegen gepraat? "Ik zit hier goed en krijg zo goed als carte blanche. Ik zal luisteren als er een ploeg komt aankloppen, maar ik zit hier goed. Ik kan bij een andere ploeg misschien wel puur voor het geld kiezen, maar heb geen zin om te veranderen."