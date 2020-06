Dan toch geen uitstel: Nederland heeft datum voor nationaal kampioenschap

De kogel is door de kerk in Nederland: Op het voorziene weekend van 22 en 23 augustus zullen de nationale kampioenschappen op de weg plaatsvinden.

Er was eerst nog sprake van een afschaffing van het NK in 2020 aangezien nationaal kampioen Fabio Jakobsen zijn trui niet vaak heeft kunnen tonen. Maar vanwege de Nederlandse versoepelingsmaatregelen omtrent het coronavirus wil de Nederlandse wielerbond alsnog een kampioenschap organiseren.

"Geen NK dit jaar hadden we ook wel uitgelegd gekregen, maar het is ook voor veel renners een wedstrijd om naar uit te kijken", zegt algemeen directeur Thorwald Veneberg. "Nu sportevenemenenten opnieuw toegestaan zijn, kijken we uit naar een event dat voor ons als bond ook heel belangrijk is."

In 2019 was Fabio Jakobsen de winnaar van de Nederlandse tricolore. Hij haalde het voor Moreno Hofland. Bij de vrouwen is Lorena Wiebes de huidige eigenaar van de kampioenentrui.