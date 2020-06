De Gendt ziet voordeel aan aparte kalender, maar rekent niet op WK-selectie: "Ik ben al die jaren al vergeten"

Thomas De Gendt is naar het Spaanse Calpe getrokken om zich daar voor te bereiden op de herstart van het internationale wielerseizoen. Mogen we ook in dit aparte seizoen nog een straffe toer van hem verwachten? Mogelijk wel, maar niet op het WK, denkt De Gendt.

Eens het seizoen weer opgestart, zullen de wielerwedstrijden zich opstapelen. De Gendt denkt wel dat dat goed kan zijn voor hem. "Die korte opeenvolging van wedstrijden lijkt in mijn voordeel, al is het voor iedereen afwachten welke mentale en fysieke schade de voorbije maanden hebben aangericht", redeneert de renner van Lotto Soudal bij Sporza. NERVEUZE EERSTE KOERSDAGEN Het eerste stuk van dat tweede seizoensdeel wil hij wel vooral zonder ongelukken doorkomen. "Die eerste koersdagen zullen erg nerveus zijn en ik heb sowieso al meer tijd nodig dan anderen om opnieuw te wennen aan het peloton. Daarna zal het zijn zoals het altijd is geweest. Iedereen zal op zijn fysieke beperkingen stoten en dan kent iedereen ook snel weer zijn plaats." Eind september is er het WK wielrennen, op een klimparcours dit jaar. Wie weet wacht er De Gendt een unieke gelegenheid om eens uit te pakken op het WK. Al betwijfelt hij zelf sterk of hij geselecteerd zal worden. "Ik ben al die jaren al vergeten, waarom zou het nu anders zijn?"