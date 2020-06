Keisse en Devenyns maken Evenepoel "dolblij" na contractverlenging

Heeft Patrick Lefevere een goede zet gedaan door Dries Devenyns (36) en Iljo Keisse (37) nog een extra jaartje aan de ploeg te binden? De renners zelf beseffen alleszins dat het geen gemakkelijke optie was.

Voor Iljo Keisse is het een eerste stap in zijn plan om tot zijn 40e door te gaan. "Ik zie mezelf niet veranderen van team", zegt Keisse bij Het Nieuwsblad. "Ik word dit jaar 38 en Patrick (Lefevere) kent me door en door en verschool zich niet achter mijn leeftijd. Chapeau hoe dit afgehandeld werd. Ik heb tijdens een coronatest twee weken geleden getekend", klinkt het.

Keisse is niet alleen geliefd door Lefevere, maar ook binnen de ploeg. "Evenepoel was heel blij toen hij hoorde dat ik had bijgetekend. Ik zal hem bijstaan in de Tirreno-Adriatica en in de Giro. Wat ik op mijn 40e ga doen, na mijn carrière? Ploegleider worden zegt me wel iets", aldus Keisse.

Devenyns

Waar Keisse vooral floreert op het meer vlakke werk en het klassieke werk, is Devenyns meer een knecht voor de etappes bergop. Zo is hij de rechterhand van goudhaantje Julian Alaphilippe. Devenyns beseft dat het geen sinecure is om een contractverlenging te krijgen in deze tijd. "De coronacrisis zal slachtoffers maken", weet hij.

Ook bij Devenyns reageert de rest van de ploeg positief. "Evenepoel en Alaphilippe appreciëren mijn werk. Het is niet zo dat ik moet kiezen tussen hen, ik zal zien wat de ploeg doet. Maar die twee jongens hebben toch een paar procentjes meer dan de rest."