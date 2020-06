Thibaut Pinot gaat net als vorig jaar strijden voor winst in Tour de France

Thibaut Pinot zal ook dit jaar een gooi doen naar winst in de Tour de France. De Franse hoop op Tourwinst rijdt daarna ook nog eens de Vuelta.

Thibaut Pinot heeft lang een haat-liefdeverhouding gehad met de Tour de France. In 2014 werd hij nog derde en won hij de witte trui. Maar in de komende edities kon hij geen vuist maken waardoor hij het Franse toneel even verliet en naar de Ronde van Italië ging. Vooral mentaal zat Pinot in een dipje, na enkele valpartijen daalde Pinot zeer angstig en traag van de cols. het leek niet meer goed te komen met zijn klassementsambities.

'Comeback'

Maar in 2019 reed de Fransman een ijzersterke Tour de France. Met winst op de Tourmalet toonde hij zich als een van de beste klimmers (of misschien wel de beste) van het peloton. In de Alpen moest hij echter opgeven met een spierblessure. Hij stond op dat moment vijfde maar was als mentale winnaar uit de Pyreneeën gekomen waardoor hij nog vol voor de eindoverwinning kon gaan.

In 2020 zal Pinot dus opnieuw een gooi doen naar eindwinst. Het parcours speelt alleszins in zijn voordeel aangezien er buiten een klimtijdrit geen tijdritkilometers op het programma staan.