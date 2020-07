Rittenkoers van haast twee weken moet na eerdere inkorting nu definitief wijken door nieuwe opstoot van corona

'Good old' Oscar Sevilla was vorig jaar nog één van de renners die het er zo goed deden, enkel zijn ploegmaat Chapalud eindigde voor hem in het klassement. Op een nieuwe triomf in de Tour of Qinghai Lake zal het zeker nog een jaar wachten zijn, want de editie van 2020 gaat niet door.

De Tour of Qinghai Lake is een rittenkoers van behoorlijke omvang in China, want vorig jaar telde de wedstrijd liefst dertien etappes. Door de uitbraak van het coronavirus zou de koers dit jaar ferm worden ingekort. De start was wel voorzien voor 26 juli, zoals oorspronkelijk ook het plan was.

LOCKDOWN

Dit is echter het jaar van de plannen die bijgestuurd moeten worden. De Tour of Qinghai Lake zal dit jaar dan toch niet kunnen plaatsvinden. In de Chinese hoofdstad Peking hebben ze immers te maken met een opstoot van het coronavirus en heerst er een plaatselijke lockdown.

In zulke omstandigheden kan de Tour of Qinghai Lake niet doorgaan, hebben de organisatoren besloten. Voor een volgende editie is het dus wachten op 2021.