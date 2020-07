Tiesj Benoot reageert op zijn status en Tourselectie: "Goed dat geen ronderenner meegaat" en "Voor ritwinst gaan"

Een plek in de Tourselectie lag wel in de lijn van de verwachtingen voor Tiesj Benoot. Er ligt ook een voortrekkersrol op hem te wachten, want Sunweb stuurt zijn ronderenners naar de Giro en doet het in de Tour vooral met vrijbuiters.

Wielerkrant had een babbel met Tiesj Benoot over zijn selectie. "Voor corona was het al voorzien dat ik de Tour zou rijden. We zijn bij dat idee gebleven. Ook omdat de combinatie met de klassiekers niet met een andere grote ronde mogelijk was. Het is dus de Tour geworden."

Ik zal zeker proberen offensief te koersen

Wat in de Tour van 2020 de ambitie kan zijn, had Benoot voor zichzelf al uitgemaakt. "Ik had al aangegeven dat ik voor ritwinst wilde gaan. Ik zal dus mijn kans gaan. Om een rit te kunnen winnen, zal ik offensief moeten koersen. Dat zal ik zeker proberen. Ik zal mijn dagen uitkiezen, zodat ik niet uitgehold uit de Tour kom."

Want ook nadien wil Benoot nog wel wat tonen. In die optiek is de strategie die zijn ploeg volgt het ideale scenario. "Het is wel goed dat er geen enkele ronderenner meegaat, want nu moet ik mij niet dubbel moeten plooien voor de ploeg. Zeker met de klassiekers die er nog aankomen."

Het geloof bij Sunweb dat Tiesj Benoot kan scoren op Franse wegen is ook logisch gezien hij dat eerder dit jaar al deed tijdens Parijs-Nice. "Ik denk dat dat enkel een bevestiging was. In de winter had ik ook al het vertrouwen van de ploeg. Ik heb hen daar misschien wel wat verrast, ik heb mezelf daar ook verrast."