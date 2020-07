🎥 Chef Sagan is helemaal klaar voor Ronde van Italië

Dat Peter Sagan de klassiekers links laat liggen en naar de Giro trekt, was wereldnieuws in Nederland in België. In Italië maken ze echter gebruik van de PR-machine die Sagan is om de Giro nog wat te promoten.

Eerder verscheen er al een video waarin Sagan zich ontpopte tot Italiaans kunstkenne door alles van de gids voor te zeggen. "Is dit je eerste toer?", vroeg een toerist. Aangezien toer in het Italiaans 'giro' betekent, zei de Slovaak dat het de eerste keer was dat hij de Giro (d'Italia) zou rijden. In een nieuw filmpje ontpopt hij zich tot chef-kok in een Italiaans restaurant. Hij beschrijft de liefde voor eten van de Italianen. Maar kaas op een pasta met tonijn, dat is volgens hem echt 'not done.' In Italië hebben ze door dat Peter Sagan veel meer is dan de renner alleen. Hij krijgt naar verluidt het beste salaris van het peloton en toont waarom. De PR achter de drevoudige wereldkampioen zit alleszins snor.