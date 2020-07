Giro wil van start gaan mét publiek dat armbandjes draagt

De Giro-organisatie wil er alles aan doen om publiek te ontvangen aan de aankomstzones.

Daarom willen ze het publeik dat komt opdagen een armbandje geven. Die armband maakt geluid als er twee mensen te dicht bij elkaar staan en dus de regels van het social distancing overtreden.

Koersdirecteur Mauro Vegni gaf aan de lokale Italiaanse tv-zender Tele8 een interview om de veiligheid te bespreken. "We werken aan een protocol dat in verschillende delen opgemaakt zal worden. Maar we kunnen niet het hele parcours controleren, daarvoor moeten we rekenen op het gezond verstand van de mensen", klinkt het.

"Aan de finish zullen we het publiek een armband geven dat geluid maakt wanneer er niet social distance is. Een publiciteitscaravaan wordt ook moeilijk aangezien dat volk zou lokken, te veel volk misschien wel", is Vegni bewust van de gevolgen dan zo'n caravaan.