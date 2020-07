"Dat overschaduwt alles": alle reacties op overlijden De Vriendt op GP Vermarc

In Rotselaar is de start gegeven voor de GP Vermarc, een oefenwedstrijd met heel wat profs aan de start. Het overlijden van Niels De Vriendt zaterdag in Wortegem-Petegem zinderde echter nog na. Voor de start van de GP Vermarc werd een minuut stilte gehouden.

Voorts was het overlijden van De Vriendt gespreksonderwerp nummer één. "Dat overschaduwt alles", zegt Iljo Keisse. "Zo'n jongen moeten afgeven... Dat raakt heel de wielerwereld, niet alleen vrienden en familie. De gedachten zijn volledig daarbij."

Dat het al te vaak voorkomt dat een jonge wielrenner het leven laat, is ook Victor Campenaerts opgevallen. "Het komt vreselijk vaak voor dat een jonge gast uit de koers sterft. Het is niet eenmalig, het is straf dat het blijf voortvallen."

GROOT VERLIES

John Degenkolb had het nieuws eveneens meegekregen. "Het is een groot verlies. Het niet leuk om in zo'n omstandigheden aan de start van een koers te staan. Het is echt raar." Bondscoach Rik Verbrugghe sprak ook nog een woordje over De Vriendt. "Ik kende hem wel van naam, maar niet persoonlijk. Het maakt niet uit, het is iemand uit de wielerfamilie."

Eddy Merckx kwam de start van de wedstrijd in goede banen lijden en was er evenzeer het hart van in. "Als je als ouders je kind moet afgeven, pff. Die jongen ging bijna 21 worden."