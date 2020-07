Deceuninck-Quick.Step heeft al prijsje beet dankzij gemotiveerde Sénéchal: "Toch belangrijk gezien de crisis in de sport"

Geen publiek aan de aankomst, maar wél het zegegebaar van Florian Sénéchal. Welverdiend ook, want de Fransman zette de finale van de GP Vermarc knap naar zijn hand. En dat na een koers met een hoge intensiteit, het is dus zeker mooi meegenomen.

"Dit was de eerste koers waar iedereen zo lang heeft op gewacht. Ik ben heel gelukkig dat ik hier kan winnen", zegt Sénéchal in een eerste reactie. "Het was niet superbelangrijk, maar gezien de crisis in de sport was het toch belangrijk om te winnen en te tonen dat ik er sta."

GROTE MOTIVATIE

Of het tempo er goed in zat tijdens de wedstrijd? "Jaja. Het ging heel rap. Iedereen wilde het goed doen in deze eerste koers, dat is normaal." De grote motivatie maakte er de test van waar velen op hadden gehoopt. "Er zat veel intensiteit in de wedstrijd, er waren veel aanvallen."

NEGATIEVE TEST

Sénéchal is ook helemaal klaar voor de volgende fase van het seizoen. Dat betekent: de voorbereiding op het tweede seizoensdeel tijdens de komende weken op punt zetten. "Het was verplicht om ons te laten testen om op hoogtestage te kunnen gaan. Je moest negatief zijn en dat is het geval."

In elk geval gaan we nog vaak de gelegenheid krijgen om deze sterke beer in actie te zien in ons land. De Ronde van Wallonië, de Brussels Cycling Classic, de BinckBank Tour, Gent-Wevelgem en de Scheldeprijs staan met zekerheid op zijn programma.