Er is een overleg geweest, maar de GP Vermarc gaat door: "Iedereen wil dat er gekoerst wordt"

Vandaag staat met de GP Vermarc in Rotselaar de eerste profkoers sinds de heropstart op het programma. De wedstrijd zal echter wel in het teken staan van het overlijden van de jonge renner Niels de Vriendt.

Volgens organisator Marc Verbeeck was er zelfs een overleg om te bekijken of de wedstrijd zou doorgaan. "Er werd onder meer met de belangrijkste ploegen gesproken en het was duidelijk dat iedereen vandaag wil koersen als steunbetuiging voor de familie van de Vriendt', zei Verbeeck in een interview bij Het Nieuwsblad.

Deze wedstrijd zal een eerbetoon worden. "Het ergste wat je als ouder kan overkomen, is een kind verliezen. Daarom willen we deze wedstrijd als eerbetoon rijden voor alle kinderen die overleden zijn", aldus de organisator.