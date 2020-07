Sep Vanmarcke aangeslagen na overlijden de Vriendt: "Even geen renner, maar gewoon medemens"

Sep Vanmarcke stond gisteren aan de start van oefenkoers in Wortegem-Petegem, maar het duurde niet lang voor de wedstrijd werd stopgezet. De jonge renner Niels de Vriendt is namelijk in het begin van de wedstrijd overleden.

Vanmarcke weet niet precies wat er is gebeurd. "In één van de bochten van de eerste ronde zijn enkele renners tegen de grond gegaan. Ik weet niet of de hartstilstand is veroorzaakt door de val of omgekeerd", klinkt het.

De Belg is onder de indruk van de gebeurtenissen. "Het relativeert de koers. Wielrennen is nu bijzaak. We zijn even geen renner, want nu zijn we gewoon een medemens", aldus Vanmarcke in een interview bij Sporza.