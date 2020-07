Vertrekken de broertjes Yates bij Mitchelton-Scott? Twee topteams tonen interesse

De kans bestaat dat Adam en Simon Yates volgend seizoen voor de eerste keer in hun carrière niet voor dezelfde ploeg zullen uitkomen. Team Ineos zou namelijk interesse tonen in Adam Yates en Simon Yates kan op belangstelling rekenen van Trek-Segafredo.

Adam en Simon Yates rijden al sinds het begin van hun carrière voor het Australische Mitchelton-Scott, maar er zou binnenkort verandering in kunnen komen. Volgens Daniel Friebe van The Cycling Podcast zouden de wegen van de broertjes wel eens kunnen scheiden.

Team Ineos toonde in het verleden al interesse in Adam en Simon Yates, maar nu zouden ze vooral hun pijlen gericht hebben op Adam Yates. Trek-Segafredo toont dan weer belangstelling in Simon Yates.