De Gendt komt voor Verbrugghe wél in aanmerking voor WK: "Iedereen doet al eens graag zotte uitspraken"

Thomas De Gendt liet zich onlangs tijdens een gesprek met Sporza ontvallen nauwelijks te hopen op deelname aan het WK. Omdat hij al verschillende jaren naast een WK-selectie greep. We legden dit voor bij bondscoach Rik Verbrugghe.

Uiteindelijk zijn het toch mannen die een zware koers aankunnen en die een berg over kunnen die iets mogen ambiëren op het WK. Doordat het nu dan toch in Zwitserland doorgaat, hoeft Verbrugghe zijn selectiemethode niet om te gooien. "Het is een goede zaak dat het in Martigny blijft. Het is één van de lastigste parcoursen van de laatste jaren. Het is echt iets voor klimmers."

Verbrugghe gelooft in de Belgische kansen. "We kunnen er ook iets gaan doen, want ik denk dat we in België ook goede klimmers hebben. Beter dus daar dan naar Qatar of elders in het Midden-Oosten te moeten, wat toch iets anders zou zijn."

Hoe zit het dan met de kansen van De Gendt om mee te gaan naar het WK? "Hij is ook een renner die in aanmerking komt", onderstreept de bondscoach meteen. "Eendagswedstrijden zijn in het verleden niet heel succesvol geweest voor Thomas, maar hij is toch echt iemand die je kunt gebruiken in je selectie. Hij is iemand die zo'n koers ook kan afronden."

Hoewel niets vaststaat, lijkt de renner van Lotto Soudal dus over aardige papieren te beschikken. "Als hij een goede conditie heeft, is dat een type renner die je moeilijk kunt thuislaten." Verbrugghe was uiteraard ook wel op de hoogte van wat De Gendt gezegd heeft. "Iedereen doet al eens graag zotte uitspraken. Als ik hem wil meenemen naar het WK, denk ik niet dat hij een selectie gaat weigeren."