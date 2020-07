Testen bij eigen ploeg én andere ploegen groot thema bij Deceuninck-Quick.Step

Met de beslissingen die de leiding van Deceuninck-Quick.Step genomen heeft, zou het moeten lukken om alle renners gezond te houden. Een garantie is er natuurlijk nooit. Mentaal speelt het ook wel binnen de ploeg, de risico's die eventueel worden genomen.

Het is nu al verschillende maanden dat heel de wereld moet leven met corona en dat is voor de wielersport niet anders. "Begin maart had niemand gedacht dat we in deze situatie zouden verzeild geraken. We hebben altijd al maatregelen genomen", zegt Wilfried Peeters aan VTM Nieuws.

Wij houden ons aan de regels

De boodschap is duidelijk: niets aan het toeval overlaten. Dat betekent: testen, testen, testen. "We zijn getest voor we een eerste keer samen gekomen zijn. Alle mensen van de ploeg die mee op stage gaan zijn ook allemaal getest. Wij houden ons aan de regels."

Deceuninck-Quick.Step deed ook mee aan de GP Vermarc. Daar stonden natuurlijk ook amateurploegen aan de start en de renners van die teams waren misschien niet getest. "Daar hadden de jongens intern wel een beetje problemen mee. Een paar renners vonden dat gevaarlijk, maar anders mag je niet meer buiten komen."