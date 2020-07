De Cauwer weet nog hoe vete met Fignon na Tour van '89 maar bleef aanslepen, tot die laatste ziek werd

De Tour van '89 was de spannendste ooit, met Greg LeMond als winnaar. En ook José De Cauwer die won, als ploegleider. Zijn aandeel was zelfs niet min. De Cauwer kon afdwingen dat LeMond met een speciaal stuur uit de triatlonsport aan de afsluitende tijdrit mocht beginnen.

De Cauwer had berekend dat LeMond door dat stuur wel 5 km/u sneller kon trappen. De Amerikaan won de Tour die dag met slechts acht seconden verschill, voor Laurent Fignon. "Op een of andere manier heeft Fignon me dat altijd aangesmeerd, dat het mijn schuld was dat hij die Tour verloren heeft", legt José De Cauwer uit in Sporza Retro.

2x GEWONNEN, MAAR STEEDS HERINNERD AAN VERLIES

De Fransman werd ook door iedereen aan die edtitie steevast herinnerd. "Fignon had een enorm probleem: hij had de Tour twee keer gewonnen, maar men sprak hem altijd aan over dat verlies in 1989. Ik kwam hem vaak tegen in de zone van de commentatoren, maar hij zei met moeite goeiedag. We hebben nooit één minuut met elkaar gesproken."

Toen Fignon al erg ziek was en hij aan een tafeltje zat op enkele meters van De Cauwer, maakte hij oogcontact. "We zaten met ons gezicht naar elkaar, we keken naar elkaar en ik dacht: wat is dit nu? Waarom zoekt hij nu contact? Fignon stond op, kwam bij mij, pakte mij vast en zei: het stopt, het is goed geweest. Merci." Fignon overleed eind augustus 2010.