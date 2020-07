Museeuw komt terug op periode rond de dopingperikelen: "Wonde die soms open en dicht gaat"

In het Eén-programma 'Vive la Vie' werd een bezoek gebracht aan Johan Museeuw. Plaats van afspraak was de mythische Koppenberg. Daar werden ook herinneringen boven gehaald aan een minder aangename periode in het leven van Museeuw.

In 2007 bekende Johan Museeuw zijn dopinggebruik. De renner die voordien op een voetstuk werd geplaatst, kwam weer naar beneden gedonderd. "Dat was moeilijk", bekent Museeuw. "We zijn nu weer veel jaren verder. De turbulentie is weg. Ik heb terug een plaats gekregen, uiteraard met een wonde die soms open en dicht gaat."

Museeuw voelt zich nu wel weer gerespecteerd en zit goed in zijn vel. "Ik heb het gevoel dat ik overal terug welkom ben. Daar ben ik blij om. Ik voel me de laatste jaren chill, goed, gelukkig." Dat het kan verkeren qua roem en perceptie, die les had hij al geleerd.

LES IN TOUR VAN '94

Museeuw was in '94 geletruidrager in de Tour en zag Freddy Maertens lopen, drievoudig winnaar van het puntenklassement in de Tour en ex-winnaar van de Vuelta. "Ik zat in het Village Départ en ik riep nog naar hem. Er was eigenlijk niemand die keek naar Freddy Maertens. Achteraf is dat een les geweest: op het moment zelf is het groot, maar je moet ook realistisch zijn om te beseffen hoe het is erna, met de voetjes op de grond."