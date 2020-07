Oliver en Lawrence Naesen hebben veel vertrouwen voor de klassiekers: "Wie worden de uitblinkers? Hier zitten ze!"

Oliver en Lawrence Naesen zijn met hun ploeg AG2R op stage in Frankrijk. De twee broers zullen vooral samen rijden tijdens de klassiekers en Oliver Naesen heeft een duidelijk doel: die verdomde klassieker winnen.

Het Laatste Nieuws had een gesprek met de twee broers van AG2R. Ze hadden het onder meer over de klassiekers. "Wie worden de uitblinkers? Hier zitten ze", aldus Lawrence met een lach. "We hopen het, maar dit seizoen is moeilijk te voorspellen. Het is een vreemd jaar dus er gaan verrassingen zijn, maar ook sterkte renners die het zullen afweten", zei Oliver Naesen.

Oliver Naesen tekende bij tot 2023 bij AG2R en de Belg heeft een duidelijk doel. "Onze klassieke hoofdploegleider, Julien Jurdie, zegt altijd: '‘cette putain de classique’. Die verdomde klassieker winnen. Het maakt niet uit welke klassieker het is, maar ik wil mijn doel behalen."