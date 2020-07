Throwback 2012: Chris Froome toont voor de allereerste keer zijn kunnen op La Planche des Belles Filles

Op 7 juli 2012 toonde Chris Froome voor het eerst zijn talent in de Tour de France. In de Vuelta van 2011 leek hij al sterker te zijn dan Wiggins en ook in de Tour van 2012 lijkt Froome sterker te zijn.

In de eerste bergetappe in de Vogezen liet Froome namelijk meteen van zich horen. De Brit van Team Sky was sterker dan zijn kopman Bradley Wiggins en hij reed ook de andere klassementsrenners uit het wiel. Cadel Evans zou uiteindelijk tweede worden op slechts twee seconden van Froome en Wiggins moest tevreden zijn met de derde plaats. Wiggins zou in deze rit wel meteen de gele trui pakken. Froome kende in van de ritten ervoor pech, waardoor hij "slechts" op de negende plaats stond op anderhalve minuut van Wiggins.