Throwback: Jumbo-Visma haalt uit in tweede etappe Tour de France 2019

De eerste rit in de Tour de France werd vorig jaar verrassend gewonnen door de Nederlander Mike Teunissen. In de tweede rit moest hij echter opnieuw vol aan de bak om zijn gele trui te verdedigen, want er stond een ploegentijdrit op het programma.

Jumbo-Visma, de ploeg van Teunissen, deed het echter uitstekend en ze wonnen ook de rit met een comfortabele voorsprong op Team Ineos (20 seconden) en Deceuninck – Quick-Step (21 seconden). Daardoor zou Teunissen zijn voorsprong zelfs vergroten. Wout van Aert pakte na deze rit ook de witte trui.