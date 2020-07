Van Aert en Wolfpack-renner delen steekjes uit naar mekaar: "Jij zou toch beter moeten weten"

Wout van Aert heeft zich ferm ingespannen tijdens zijn trainingsweek in Spanje. De renner van Jumbo-Visma maakte zijn cijfers bekend: bijna 33 uur zat hij op de fiets en meer dan 1000 km legde hij af. Een teken dat hij goed is... of moest er nog bijgetraind worden?





