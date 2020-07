Bart Wellens strikt wereldbekerwinnaar bij beloften én jong Frans talent voor veldritploeg Tormans

In zijn functie van sportdirecteur voor Tormans kan Bart Wellens pronken met de komst van twee nieuwe, jonge talenten. Kevin Kuhn staat voor zijn debuutseizoen bij de grote jongens en ook Théo Thomas heeft zijn potentieel al laten zien. Wellens gelooft alvast hard in hen beiden.

Kevin Kuhn is een 22-jarige Zwitser die net zijn laatste jaar bij de beloften achter de rug heeft. Kuhn prijkte ook bovenaan in het beloftenklassement van de Wereldbeker na zeges in Bern, Namen en Heusden-Zolder. Naast de cross doet hij ook aan mountainbike.

Théo Thomas blijft nog bij de beloften rijden en gaat dat dus dit seizoen doen voor Tormans. De 19-jarige Fransman. werd opgeleid door CC Etupes, de Franse opleidingsploeg voor Circus-Wanty Gobert. Voor dat team blijft hij ook actief op de weg.

DOORZETTINGSVERMOGEN EN AMBITIE

"Kuhn is een renner met veel talent en een groot doorzettingsvermogen", weet Wellens. Thomas heeft een iets andere achtergrond. "We hebben hem nog niet vaak in België aan het werk gezien, maar tijdens onze eerste kennismaking heb ik geleerd dat hij veel ambitie heeft een zeer gemotiveerd is om bij het Tormans Cyclo Cross Team aan de slag te gaan."

Wellens hoopt deze talenten beter te kunnen maken en het team in zijn geheel naar een hoger niveau te tillen. "Onze profs, Quinten Hermans en Corné van Kessel, hebben hun status al bewezen, maar hebben de ambitie om nog een trapje hoger te bereiken. Onze jeugd wilt in hun voetsporen treden en krijgt in ons nieuwe project te kans om rustig te groeien."