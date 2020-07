La Course by Le Tour de France ontvangt met Lotto Soudal Ladies slechts één Belgisch team

Op 29 augustus vindt La Course by Le Tour de France plaats en met Lotto Soudal Ladies zal er slechts één Belgisch team aanwezig zijn.

Dat heeft organisator ASO laten weten. Lotto Soudal Ladies is een van de 15 continentale ploegen die mag deelnemen aan de wedstrijd. Ook de acht World Tour-teams zijn van de partij.

La Course by Le Tour de France zal plaatsvinden in Nice dit jaar. Normaal gezien gaat de race over de Champs-Élysées, maar door de nieuwe kalender werd dat aangepast. Dit jaar zal de race zo'n 96 kilometer lang zijn.