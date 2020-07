Nieuw parcours La Course bekend: finish op Promenade des Anglais in plaats van op Champs-Élysées

Nadat Marianne Vos vorig jaar La Course won, werd er gewerkt aan een nieuwe editie om het vrouwenpeloton te bieden in het kader van de Tour. Ook die plannen moesten door corona danig aangepast worden. Het vernieuwde parcours is nu wel af.

Normaal zou er door de dames gekoerst worden op 19 juli op de Champs-Élysées in Parijs. In plaats van de aankomstplaats van de Tour te bezoeken zal La Course zich nu afspelen aan de startplaats van de Tour, Nice dus. TWEEMAAL OVER DE RIMIEZ ASO heeft een koers van net geen honderd kilometer uitgestippeld. Er zal 96 km gereden worden. Het eerste wedstrijddeel bestaat uit een lus van 50 km, beginnende in Nice en na 8 km is er dan de Rimiez, een klimmetje van derde categorie. Nadien volgt er nog een lus en zullen de dames ook nog een keertje over de Rimiez moeten. De aankomst ligt op de Promenade des Anglais. Niet de Champs-Élysées, maar toch ook zeker wel een bijzondere plaats om de koers te laten aankomen. De kans is reëel dat het uitdraait op een sprint, want ASO heeft een snelle omloop uitgetekend met dus al bij al weinig hindernissen.