Derde uit de Tour van '19 verklaart strategie Jumbo-Visma: "Zorgen dat we er dan nog alle drie goed voor staan"

Jumbo-Visma gaat straks in de Tour voor dezelfde aanpak als grote concurrent Ineos: vertrekken met drie kopmannen en dan één van die drie aan de zege proberen te helpen. Kruijswijk verklaart het idee hierachter: met zoveel mogelijk volk zo ver mogelijk in de Tour er nog goed voor staan.

Kruijswijk is zelf één van die kopmannen na zijn derde plek van vorig jaar, samen met Primoz Roglic en Tom Dumoulin. "We hebben alle drie het geloof dat we kunnen winnen", vertelt Kruijswijk aan het AD. "De ploeg heeft dat vertrouwen ook en voor de ploegleiding maakt het niet uit wie er wint. Uiteindelijk gaat er een de sterkste binnen de ploeg zijn en misschien winnen als we dat kunnen."

De Tour is meestal beslist in de derde week

Iedereen in het team beseft dat dit 'the way to go' is. "Zo staan we er ook allemaal in. Dan zullen we helpen om die trui binnen te halen. De Tour is meestal beslist in de derde week. We moeten zorgen dat we er dan nog alle drie goed voor staan."

De oopdracht in de eerste twee weken is dus duidelijk: zo weinig mogelijk energie verspillen. "Daarom hebben we ook een ploeg mee die volledig op het klassement is gericht, zodat wij dat werk waarvoor zij mee zijn niet hoeven te doen en ons lang kunnen sparen voor de finale."