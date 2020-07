Throwback: Teuns wint op La Planche des Belles Filles

In de Tour de France van 2019 stond een loodzware etappe gepland op 11 juli met aankomst op La Planche des Belles Filles. Een klim met enkele onverharde stukken tot 24 procent. Maar toch trekt een Limburger aan het langste eind op de Vlaamse feestdag.

Het peloton laat een kopgroep wegrijden en flirt op 'La Planche' met het terugpakken van de kopgroep. In die kopgroep zaten de Belgen Thomas De Gendt, Tim Wellens, Serge Pauwels, Xandro Meurisse en Dylan Teuns. Na de voorlaatste klim, scheuren de betere klimmers zich af. Van de Belgen moeten Pauwels en De Gendt de rol lossen. De taaie Italiaan Giulio Ciccone is wel nog mee.

Eén voor één moet iedereen afhaken. Op 4 kilometer van de streep ook bolletjestrui Tim Wellens. Even later Xandro Meurisse. Zo wordt het een duel tussen Ciccone en Teuns. Ciccone had in de Giro al een etappe gewonnen én de bergtrui, Teuns wist dus dat de Italiaan niet te onderschatten was.

Laatste kilometer

De Belg in de Italiaan duiken samen onder de rode vod en moeten op de steile onverharde stroken uitmaken wie de etappe van de dag wegkaapt. Een strook van 16% wordt door José de Cauwer omschreven als een 'tussenstrookje' wanneer het even later opnieuw boven de 20% gaat.

Ciccone blijfft in het wiel van Teuns zitten terwijl de Limburger blijft doortrekken. Ciccone lijkt klaar te zitten voor de ultieme acceleratie en doodsteek maar Teuns blijft maar versnellen waardoor de Italiaan uiteindelijk helemaal kraakt en Teuns naar de ritoverwinning kan rijden.