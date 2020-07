Stefan Küng na vierde titel op rij: "Ik wist wat ik moest doen"

Stefan Küng kon voor de vierde keer op rij het nationaal kampioenschap tijdrijden op zijn naam zetten in Zwitserland. Küng maakte zijn favorietenrol waar.

"Het voelt fijn om weer te koersen. Het was leuk rijden op mijn nieuwe fiets. Die wedstrijdprikkels weer voelen deed me goed. Het is toch anders dan een training, je kiest zelf je marge of je route", wist Küng te vertellen.

Vooraf was hij al de grote favoriet en Küng werd dan ook voor de vierde keer op rij Zwitsers kampioen tijdrijden. "Het is leuk om weer een jaar met de kampioenstrui te mogen rondrijden. Het was een parcours met veel hoogteverschil, maar ik wist wat ik moest doen. Ik had de route al vaak verkend en had een plan opgesteld. Ik heb dat plan voor de volle 100% kunnen uitvoeren."

Nochtans verliep de voorbereiding niet ideaal, vanwege het coronavirus. "Normaal gezien zijn de kampioenschappen voor de Tour, dus ik heb mij hier niet echt op kunnen voorbereiden. Ik ben net terug van hoogtestage en dit was dus moeilijk in te plannen. Al staan tijdritten altijd op mijn schema."