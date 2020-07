📷 Peter Sagan heeft al geoefend voor volgend filmpje: klederdracht licht tipje van de sluier op

In een reeks filmpjes tracht Peter Sagan zoveel mogelijk mensen warm te maken voor het land Italië. Dat doet hij natuurlijk niet zomaar, wél omdat hij dit jaar zijn debuut maakt in de Giro. Het volgende filmpje is alweer in aantocht.

Het is nog niet helemaal af - het is alleszins nog niet gepubliceerd -, maar Sagan heeft wel al eens een generale repetitie gehouden. Mét bijhorende kledij. Die geeft al een duidelijke richting aan waar het volgende filmpje kan over gaan.

Gezien de klederdracht, zijn gebaren en de omgeving kan het moeilijk anders of het filmpje zal de link leggen tussen Italië en de opera. En ergens moet er toch ook naar de koers verwezen worden. We wachten dus in spanning af.