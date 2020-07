Spaanse eendagskoers verwelkomt grote namen als Gaviria, Kristoff en Cavendish

Iedereen in het peloton is er happig op om er opnieuw tegenaan te gaan. Ook grote namen als Gaviria en Kristoff bij UAE en Cavendish bij Bahrein-McLaren. Dit zijn renners die van plan zijn om begin augustus mee te doen aan Circuito de Getxo.

Dit is een eendagskoers in Spanje van 1.1-categorie. De wedstrijd gaat door op 2 augustus. Dus is het stilaan lonken hoe het deelnemersveld er juist gaat uitzien. De organisatie heeft alvast een voorlopige startlijst bekendgemaakt.

BINGOAL MET VOLLEDIG BELGISCHE PLOEG

Er komen dus al zeker een aantal mooie namen aan de start. Dat heeft ermee te maken dat reeds vijf WorldTour-teams hun aanwezigheid hebben bevestigd. Dat zijn Movistar, Bahrein-McLaren, Trek-Segafredo, UAE en NTT. Ook één Belgische ploeg gaat er meedoen: Bingoal-Wallonie Bruxelles.

De zeven renners van Bingoal die er rijden zijn allemaal Belgen. De winnaar van vorig jaar, Jon Aberasturi, rijdt bij Caja Rural.