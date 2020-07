Trentin haalde zelfs iets positiefs uit de lockdown en verwacht intense koersen van start tot finish

CCC heeft de programma's van zijn toppers bekendgemaakt. Dus ook dat van Matteo Trentin. De Italiaan kan nu eindelijk zijn rol als medekopman naast Van Avermaet gaan vervullen. Dat het er stevig aan toe zal gaan, daar is Trentin zich van bewust.

"Het is eindelijk tijd om te koersen en ik kijk er echt naar uit. De lockdown in Monaco heeft me mentaal rust gegeven", verrast Trentin. Zo zit er toch nog een positief kantje aan. "Ik was echt klaar om opnieuw te beginnen trainen en nu heb ik weer een paar maanden op de fiets doorgebracht."

Met de basisconditie zit het alvast wel snor. "Mijn vorm is goed en geraakt nog beter op hoogte. Mijn focus in het eerste deel van het seizoen ligt op Milaan-Sanremo en de Ronde van Frankrijk. Het tweede blok draait om de klassiekers."

Het zal vol gas zijn van start tot finish

Het zal sowieso van de ene naar de andere grote koers zijn. En ook tijdens de wedstrijden zal het wellicht niet al te vaak stilvallen. "Ik denk niet dat er veel momenten gaan zijn om te ademen. Het zal vol gas zijn van start tot finish."