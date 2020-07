Throwback 2018: John Degenkolb troeft Belgen af in spektakelrijke Tourrit naar Roubaix

In de Tour de France van 2018 stond op 15 juli een zware rit op het programma. De renners moesten namelijk over de kasseien richting Roubaix. Er kwamen enkele klassementsrenners in de problemen en de ritzege ging naar een klassieke renner met een goede sprint in de benen.

De negende etappe moest een sleutelrit worden in de Tour de France van 2018. De renners moesten in deze rit over de kasseien richting Roubaix rijden. Voor enkele klassementsrenners zou deze rit voor grote problemen zorgen. Zo moest Richie Porte bijvoorbeeld opgeven. Onder meer Jakob Fuglsang, Bauke Mollema, Steven Kruiswijk en Romain Bardet kwamen in de problemen, maar zij kwamen net op tijd terug. Rigoberto Uran zou wel bijna twee minuten verliezen in deze etappe. De ritzege ging vooraan tussen Greg van Avermaet, John Degenkolb en Yves Lampaert. Degenkolb had de sterkste sprint van de drie in de benen en de Duitser pakte dan ook de ritzege. Van Avermaet werd tweede en Lampaert moest tevreden zijn met de derde plaats.