Cees Bol als sprinter naar de Tour voor Sunweb: "Er is druk, maar ik moet niets van de ploeg"

Cees Bol zal zich in de Tour de France moeten bewijzen. De Nederlander wordt door Team Sunweb naar voren geschoven als sprinter in de Tour. Al is het team vooral opgemaakt uit 'vrijbuiters', toch zal Bol de grootste last dragen.

De 24-jarige Nederlander lijkt de enige bij Team Sunweb die niet mee in een ontsnapping moet raken om een etappe te winnen. Toch zorgt dat niet voor meer druk bij de sprinter. "Er is natuurlijk een beetje druk. Maar niemand binnen de ploeg heeft me gezegd dat ik een etappe moest winnen", zegt de Nederlander bij Cyclingnews.

"Er zijn vooral veel kansen voor onze ploeg in de etappes die een beetje lastiger zijn. Met onze selectie moeten we ons daarop focussen", is Bol al goed op de hoogte van de tactiek.

Bubbels op stage

Bol is op dit moment op stage met de ploeg in Oostenrijk, waar ze bij de ploeg ook enkele veiligheidsmaatregelen genomen hebben. "De groep is verdeeld in kleinere bubbels. De Tourploeg is er daar één van bijvoorbeeld. We eten allemaal in aparte kamers. Onderling praten we wel met elkaar, maar liefst buiten en met wat afstand. Je moet de risico's zo klein mogelijk houden", klinkt het.

Cees Bol heeft dit jaar al een etappe gewonnen in de Ronde van de Algarve in Portugal. Hij won toen de sprint van Sacha Modolo en Fabio Jakobsen. Als hij die lijn kan doortrekken, behoort een etappe in de Tour ook tot de mogelijkheden.