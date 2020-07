De coronacrisis heeft grote gevolgen voor na-Tourcriterium in Putte: wedstrijd kan dit jaar niet doorgaan

Er komt dit seizoen geen na-Tourcriterium in Putte. Door de coronacrisis moesten er heel wat aanpassingen gebeuren aan de kalender en door de datumproblemen en coronamaatregelen is er beslist om de wedstrijd uit te stellen.

Aangezien de Tour de France pas op 29 augustus van start gaat moet er ook gekeken worden naar de na-Tourcriteria. Voor het na-Tourcriterium in Putte zijn er geen nieuwe mogelijkheden voor een nieuwe datum en in combinatie met de coronamaatregelen is er volgens Het Nieuwsblad beslist om het na-Tourcriterium niet te laten doorgaan.