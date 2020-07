Renners weten waar ze aan toe zijn voor kampioenentrui: parcours voor punchers op EK

De Europese wielerbond heeft het parcours voorgesteld voor het EK wielrennen in Plouay (Frankrijk). De renners en rensters krijgen een heuvelachtig parcours voorgeschoteld.

De elite heren staan niet zoals gebruikelijk op de laatste dag van het EK gepland, maar op woensdag 26 augustus. Aangezien de Tour de France op 29 augustus begint in Nice, hebben de organisatoren wat moeten schuiven met de gebruikelijke planning.

Op het EK wordt een parcours van 13,7 kilometer uitgestippeld. De elite heren moeten dat rondje 13x afleggen, goed voor 177 km in totaal. Bij de vrouwen zal het parcours net geen 110 km zijn.

Tijdens het rondje moeten de renners telkens 195 hoogtemeters afleggen verspreid over een aantal kleine beklimmingen. In de laatste 4 kilomter moeten de renners nog serieus klimmen. De top van het laatste klimmetje ligt op 2 kilometer van de streep. Wie daar als eerste bovenkomt, heeft in de laatste kilometer nog een dalend stuk. De laatste 500m richting finish zijn vlak.

Wie durft er mee te doen?

Het lijkt dus een ideaal parcours te worden voor de punchers. Al is het nog maar de vraag welke ploeg zijn renners naar het EK wil sturen, drie dagen voor de start van de Tour de France. Niet alleen het risico op blessures is groot, ook het risico op besmetting met het coronavirus.

John Lelangue, CEO van Lotto-Soudal, had woensdag al laten weten dat hij zijn renners niet naar Plouay laat gaan aangezien er dan renners van verschillende ploegen bij elkaar komen en een nieuwe bubbel vormen terwijl de ploegen net zo goed proberen om alle bubbels bij elkaar te houden.