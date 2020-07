Belgische ISN-ploegleiders: "Froome zal ploeg naar hoger niveau tillen" en "Renner als Greg kan je altijd gebruiken"

De Belgen die actief zijn bij Israel Start-Up Nation gaan een bijzondere tijd tegemoet. Zo is er bij de renners een Belgische delegatie, maar ook bij de ploegleiding in de personen van Dirk Demol en ERic Van Lancker.

Zij verwelkomen volgend jaar Chris Froome in de ploeg. " Iedereen heeft ­natuurlijk een woow-gevoel, er komt straks een echte topper bij", aldus Demol in GvA. "Hij zal de ploeg naar een hoger niveau tillen", voorspelt Van Lancker.

Demol treedt hem bij. "Dat is wat kopmannen van dat kaliber doen. Ik heb ­gewerkt met ­Armstrong, met Contador en Cancellara. Zo’n mannen geven iedereen een boost, door hun prestaties, maar ook door hun persoonlijkheid. Dat zal bij Froome niet ­anders zijn."

Israel Start-Up Nation zou ook geïnteresseerd zijn in Greg Van Avermaet. Is er nog ruimte om ook hem er bij te halen? "In ­eerste instantie zal er nu gebouwd worden rond Froome. Maar een renner als Greg kan je altijd gebruiken", besluit Van Lancker. "We zijn al heel blij met de komst van Froome, maar toprenners heb je nooit te veel", vervolgt Demol. "En Van Avermaet is en blijft een toprenner."