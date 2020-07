Italiaans kwartet van Deceuninck-Quick.Step getuigt vanuit Val di Fassa: "Passie van fans in Italië is zo speciaal"

Op de hoogtestage van Deceuninck-Quick.Step werd een rustdag ingelast en dat was de ideale gelegenheid om eens enkele teamleden aan het woord te halen. Voor Davide Bramati, Andrea Bagnoli, Davide Ballerini en Mattia Cattaneo is het extra speciaal om in hun land op stage te zijn.

Eén voor één vertelden ze over wat wielrennen in hun land betekent. Te beginnen met sportdirecteur Davide Bramati, de enige niet-nieuwkomer van de vier. "Het is speciaal om in Val di Fassa op stage te zijn. Ik reed vroeger op training zelf vaak deze beklimmingen op. Het herinnert me aan de passie en de opofferingen die noodzakelijk zijn om profrenner te zijn."

COPPI EN BARTALI

Het is een natie met een rijke wielergeschiedenis, onderstreept Bagnoli. "De passie van de fans in Italië is zo speciaal. Wielrennen is hier populair sinds de tijd van Fausto Coppi en Gino Bartali. Voor mij als Italiaan is het een grote droom om in de toekomst eens de Giro te rijden."

De passie van de wielerfanaten, het zou het wederkerende thema worden. Ook voor Ballerini. "Het is moeilijk om er één ding uit te pikken wat ik zo leuk vind aan het Italiaanse wielrennen. Er is het prachtige landschap, van bergen tot kleine dorpen en de zee, maar daarboven plaats ik nog de mensen, die zoveel passie hebben en van wielrennen houden."

Cattaneo beseft hoe belangrijk het wielrennen kan zijn in het leven van de modale burger. "Veel mensen grijpen wielrennen aan als een moment om eens uit de alledaagse stress te zijn en plekken zoals de Dolomieten te bezoeken. Deze bergen zijn een historische plek voor de legenden uit de Giro."